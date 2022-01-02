الحكومة دفعت 608 ملايين دينار لشراء النفط في 10 اشهر

الوكيل الإخباري - استحوذ النفط الخام على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال الـ 10 اشهر الماضية، ليصل إلى حوالي 608 ملايين دينار.

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وبين أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 392ر1 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 133ر1 مليار دينار.

ووصلت حصة مشتريات البنزين من قيمة مستوردات المملكة 337 مليون دينار، ثم الديزل 293 مليون دينار.