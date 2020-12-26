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السبت، 26-12-2020 04:55 م

الحكومة: ننسق مع غرف الصناعة لحل قضايا القطاع

صورة-لأحد-المصانع-العاملة-في-مدينة-الموقر-الصناعية-


الوكيل الإخباري - نظمت غرفتا صناعة الأردن وعمان، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لقاءً مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، لبحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي.

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وجرى خلال اللقاء -ترأسه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وبحضور امين عام الوزارة يوسف الشمالي وبمشاركة عدد من الصناعيين- مناقشة تعديل تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي للصادرات الصناعية كونها صعبة التحقيق.


وعلاوة على ذلك، تم مناقشة ضرورة شمول المصانع المقامة بالمناطق التنموية بالحوافز المقدمة للشركات المصدرة، وكذلك اجراءات التفتيش التي تمارس على القطاع الصناعي والتي يشوبها الكثير من التعسف احيانا.


 




 

 


 

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