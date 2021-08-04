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الأربعاء، 04-08-2021 01:11 م

الخام الأمريكي ينخفض لليوم الثالث على التوالي

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الخام الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تنامي المخاوف من أن يقود الانتشار المتزايد لسلالة دلتا من فيروس كورونا إلى خفض الطلب على الوقود.

وهبط خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 70.49 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بواقع سنتا واحدا إلى 72.42 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخامين أمس الثلاثاء لأقل مستوى منذ 21 يوليو 2021 ثم ارتفعت بعض الشيء عند الإغلاق.

وتكافح الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، تفشيا سريع الانتشار لسلالة دلتا شديدة العدوى ويخشى المحللون أن يقود ذلك لخفض استهلاك الوقود في وقت عادة ما يشهد زيادة في البلدين.

كما قدمت بيانات المخزونات الأمريكية بعض الدعم لأسعار الخام إذ تراجعت مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير.

قال مصدران بالسوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2021.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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