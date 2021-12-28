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الثلاثاء، 28-12-2021 02:31 م

الخرابشة: الربط الكهربائي مع سوريا يطلب تركيب جهازي تحكم ووصل

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الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ، صالح الخرابشة، إن عملية التبادل الكهربائي مع سوريا تتطلب فقط تركيب جهازي تحكم ووصل بين آخر برج في الاراضي الاردنية ضمن الخط الكهربائي، وأول برج في الأراضي السورية.

وأكد الخرابشة على جاهزية الأردن للربط الكهربائي مع سوريا، ضمن مشروع الربط الكهربائي إلى لبنان.

وكان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والأردن ولبنان قد اتفقوا في تشرين الأول الماضي على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث. cnn

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