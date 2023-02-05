الخرابشة: مذكرة التفاعم لتقطير النفط من الخصر الزيتي غير مُلزمة للحكومة

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن مذكرة التفاهم مع شركة المجرة لتقطير النفط من الصخر الزيتي في منطقة اللجون، تعد غير مُلزمة للحكومة.

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وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية الأحد، أن الشركة ستدرس 15 كيلو متر في منطقة اللجون، مؤكدا عدم وجود مسؤولية او نفقات تترتب على الحكومة.



ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مدتها 24 شهرا ورأسمال الشركة 5 آلاف، منوها إلى أنه على تلك المساحة يمكن وضع اكثر من شركة.



وأشار إلى أن الاتفاقية التنفيذية ستقر في حال استكمالها من خلال مجلس النواب في حينه.