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الأربعاء، 29-12-2021 10:08 ص

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ان العمل جارٍ على تطوير قطاع الكهرباء لرفع كفاءته والارتقاء بادائه وتحسين الخدمة.

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واكد الخرابشة، خلال لقاء جمعه بمدراء شركات توزيع الكهرباء، اليوم الاربعاء، على ضرورة أن تعمل شركات توزيع الكهرباء على رفع كفاءة النظام الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي بما ينعكس على الأداء المقدم بشكلٍ إيجابي ويقلل الكلف.

 

وأشار الى أهمية الطاقة المتجددة مصدرا محليا للطاقة يعزز مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي مؤكدا أهمية مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية لتحقيق اقصى استفادة من الطاقة المتجددة.


وشدد الخرابشة على أهمية الدور المناط بشركات توزيع الكهرباء في دعم استقرار النظام الكهربائي والحفاظ على ديمومته وإيصال الخدمة لمختلف مناطق المملكة، مبديا استعداد الوزارة لبحث مختلف التحديات والتعامل معها بما يحسن الخدمة ويطور أداء النظام الكهربائي.


وقال ان دراسة تجري حاليا لاعتماد أسلوب الدفع المسبق لفواتير كهرباء بعض المؤسسات الرسمية الأمر الذي من شأنه تقليل نسبة الذمم المتراكمة على هذه المؤسسات .

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