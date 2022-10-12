الخرابشة يدعو ألمانيا للمبادرة بمشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

الوكيل الإخباري - دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، الجانب الألماني لأخذ زمام المبادرة والتعاون مع الأردن لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتحقيق التكامل والوصول إلى أمن التزود بالطاقة.

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وأكد الخرابشة خلال لقاء جمعه ووزير البيئة معاوية الردايدة اليوم بنائب المستشار الألماني/ الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية روبرت هابيك ضرورة العمل معا لأخذ زمام المبادرة للبدء بتنفيذ المشروع. لافتا إلى جهود لجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء بما يسهم بشكل كبير مستقبلا في تنفيذ مشاريع الطاقة المستقبلية ومنها الهيدروجين.



واستعرض الوزير مشاريع التعاون المشترك مع ألمانيا وتشمل أكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن والتي تهدف بشكل أساس للتدريب المهني في مجال الطاقة لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي وفقا لاحتياجات السوق.



وأكد الخرابشة أهمية الأكاديمية ليكون الأردن مركزا إقليميا للتدريب في مجال الطاقة لتأهيل الكفاءات وفقا لاحتياجات سوق العمل ومنها السوق الألماني.



وأعرب عن تقديره للجانب الألماني دعمه المستمر ومن خلال الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة والتي من خلالها تم خلال الفترة السابقة تنفيذ عدد من المبادرات أبرزها عقد مؤتمر مستقبل الطاقة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا خلال شهر حزيران في البحر الميت.



وقال إنه سيتم خلال الزيارة متابعة مخرجات اللقاء الذي تم بهدف وضع خطوات واضحة ومحددة للتعاون في مستقبل الطاقة بين البلدين.



من جانبه أكد الوزير الألماني دور الأردن الواضح في العلاقات الدولية مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك خاصة فيما يتعلق بالربط الكهربائي "وأن العمل جار حاليا مع الدول الأوروبية على ذلك، وسيتم العمل بشكل مشترك للترويج لهذه المبادرة لتحقيق أمن التزود بالطاقة."



كما أكد دعم بلاده المستمر للمشاريع المشتركة، "وسيتم تقديم كل الدعم لأكاديمية الطاقة وذلك بهدف استدامة عملها خلال الفترة القادمة."



وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضرته مديرة التخطيط المؤسسي في وزارة الطاقة شروق عبدالغني حرصهما المستمر على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبناء عليها مستقبلا من خلال إشراك القطاع الخاص من الجانبين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.