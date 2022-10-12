الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

 
الأربعاء، 12-10-2022 04:19 م

الخرابشة يدعو ألمانيا للمبادرة بمشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

6346b6fd0cc4e


الوكيل الإخباري - دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، الجانب الألماني لأخذ زمام المبادرة والتعاون مع الأردن لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتحقيق التكامل والوصول إلى أمن التزود بالطاقة.

اضافة اعلان


وأكد الخرابشة خلال لقاء جمعه ووزير البيئة معاوية الردايدة اليوم بنائب المستشار الألماني/ الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية روبرت هابيك ضرورة العمل معا لأخذ زمام المبادرة للبدء بتنفيذ المشروع. لافتا إلى جهود لجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء بما يسهم بشكل كبير مستقبلا في تنفيذ مشاريع الطاقة المستقبلية ومنها الهيدروجين.


واستعرض الوزير مشاريع التعاون المشترك مع ألمانيا وتشمل أكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن والتي تهدف بشكل أساس للتدريب المهني في مجال الطاقة لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي وفقا لاحتياجات السوق.


وأكد الخرابشة أهمية الأكاديمية ليكون الأردن مركزا إقليميا للتدريب في مجال الطاقة لتأهيل الكفاءات وفقا لاحتياجات سوق العمل ومنها السوق الألماني.


وأعرب عن تقديره للجانب الألماني دعمه المستمر ومن خلال الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة والتي من خلالها تم خلال الفترة السابقة تنفيذ عدد من المبادرات أبرزها عقد مؤتمر مستقبل الطاقة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا خلال شهر حزيران في البحر الميت.


وقال إنه سيتم خلال الزيارة متابعة مخرجات اللقاء الذي تم بهدف وضع خطوات واضحة ومحددة للتعاون في مستقبل الطاقة بين البلدين.


من جانبه أكد الوزير الألماني دور الأردن الواضح في العلاقات الدولية مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك خاصة فيما يتعلق بالربط الكهربائي "وأن العمل جار حاليا مع الدول الأوروبية على ذلك، وسيتم العمل بشكل مشترك للترويج لهذه المبادرة لتحقيق أمن التزود بالطاقة."


كما أكد دعم بلاده المستمر للمشاريع المشتركة، "وسيتم تقديم كل الدعم لأكاديمية الطاقة وذلك بهدف استدامة عملها خلال الفترة القادمة."


وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضرته مديرة التخطيط المؤسسي في وزارة الطاقة شروق عبدالغني حرصهما المستمر على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبناء عليها مستقبلا من خلال إشراك القطاع الخاص من الجانبين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

إقرأ ايضا
germany

أكبر اقتصاد في أوروبا قد يسجل ركودا في 2023

upload_1663175328_282965780

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع 0.4% خلال أيلول بأكثر من التوقعات

1665405629042

تراجع الدولار الأميركي عالميا

216001

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

%2 نسبة تراجع أسعار النفط عالميا

thumbs_b_c_2c16ec080f9f0c99aa64fb5119ee4b85

قطر: ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ بداية العام

أخبار متعلقة
حكم-سرقة-الكهرباء-والتلاعب-في-عدادات-الكهرباء

تجميد دعم الكهرباء عن هذه العدادات

image-slider-5

تجارة الأردن تجمع أصحاب أعمال ومستثمرين خليجيين في عمان

1663488627269

صناعات غذائية أردنية تعزز تواجدها بالسوق السعودية

32c9bcda11ce7b2dad1765b8350aadca_JCI_logo

اجتماع اللجنة التوجيهية لجائزة المصنع الأخضر غدا الأحد

amman-chamber

تجارة الأردن تبحث التعاون الاقتصادي مع جورجيا

غرفة+صناعة+الأردن

غرفة صناعة الأردن تعقد اجتماعها السنوي