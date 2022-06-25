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الخرابشة: 4 مراحل لمشروع استكشاف النحاس في ضانا

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السبت، 25-06-2022 02:25 م

الخرابشة: 4 مراحل لمشروع استكشاف النحاس في ضانا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، إنّ مشروع استكشاف النحاس والتنقيب عنه في منطقة ضانا سيمر بـ 4 مراحل، ( استكشاف، تطوير، استخراج، إعادة التأهيل).

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وأضاف الخرابشة، يرافقه وزير البيئة معاوية الردايدة خلال اطلاعهما على سير العمل بمذكرة التفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، سيكون بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية - البرية الرئيسية.


وأشار، إلى أن الشركة المعنية بالتنقيب ستنفذ دراسة استطلاعية ثم دراسة جدوى اقتصادية، لافتا إلى أن الشركة الآن في مرحلة استكشاف النحاس في ضانا وسيتم لاحقا تقييم الجدوى الاقتصادية وتنفيذ المشروع سيتم ضمن شروط بيئية.


وأكّد، أن وزارة الطاقة معنية باستغلال الثروات المعدنية في الأردن مع ضمان الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، حيث إنه من الضروري الالتزام بالاشتراطات البيئية في مشروع استكشاف النحاس في ضانا.


وبين الخرابشة، أن مشروع استكشاف النحاس في ضانا في مرحلة التنيبق ولا اقتطاع حتى ظهور النتائج التي بناء عليها سنقرر.

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