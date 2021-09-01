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الأربعاء، 01-09-2021 08:20 ص

الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا جديدا لتسهيل تدفق المساعدات في أفغانستان

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الوكيل الإخباري - ذكر مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت الأسبوع الماضي ترخيصا جديدا يخول لها ولشركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في أفغانستان، حسب وكالة "رويترز".

ويسمح الترخيص الخاص، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأربعاء الماضي للحكومة الأمريكية والمتعاقدين معها بدعم تقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها في أفغانستان، ومن ذلك تسليم الغذاء والدواء على الرغم من العقوبات الأمريكية على "طالبان" التي تدرجها واشنطن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية.

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ويأتي الترخيص، الذي ينتهي في 31 مارس 2022، وسط مخاوف من أن تسرع العقوبات الأمريكية على "طالبان" بحدوث أزمة إنسانية في البلد الذي يعتمد بشدة على المساعدات الأجنبية.


وقال المسؤول: "هذه مساعدة إنسانية مستهدفة، الغرض منها تقديم يد العون للشعب أفغانستان"، مضيفا أن المساعدات تلك لن تذهب إلى سلطات "طالبان".
ولا تعلن وزارة الخزانة عادة عن التراخيص الخاصة.


وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون نسمة، أو نحو نصف سكان أفغانستان، بحاجة للمساعدة وإن نصف الأطفال الأفغان دون الخامسة يعاون من سوء تغذية حاد وسط ثاني موجة جفاف في أربعة أعوام.


وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامخا بالسماح باستمرار أنشطة الإغاثة الإنسانية في أفغانستان على الرغم من تصنيف واشنطن لـ"طالبان" جماعة إرهابية عالمية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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