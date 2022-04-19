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الثلاثاء، 19-04-2022 11:04 ص

الخزانة الأمريكية: سياسة العقوبات لن تقوض دور الدولار

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن تجاه روسيا، لن تقوض دور الدولار الأمريكي كإحدى العملات العالمية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو خلال ندوة في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي، ردا على سؤال حول ما إذا ستؤدي العقوبات المفروضة على روسيا إلى إضعاف مواقع الدولار، إن "برأيي هذا لن يحدث".

وأشار إلى أنه "طالما نستمر الاستثمار في مستقبل أمريكا، ويحتفظ الاقتصاد بديناميكيته، وما دام الناس يرغبون في الاستثمار في الولايات المتحدة، ولا تزال لدينا مجموعة من القواعد والقوانين، أتوقع أن يبقى الدولار العملة المهيمنة في العالم".

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روسيا اليوم

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