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الإثنين، 03-10-2022 04:12 م

الخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

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الوكيل الإخباري - أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية إلى احتمال انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام، وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين.

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وتشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي المرتفع يتجه نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وصمد الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، وقفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة ولكن الوثيقة الاقتصادية والمالية لوزارة الخزانة التي نُشرت في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي، قالت إن التراجع قد بدأ بالفعل.
              
وتطرح هذه التوقعات ميراثا قاتما لجورجيا ميلوني التي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء هذا الشهر بعد أن قادت تحالفا يمينيا للفوز في انتخابات 25 أيلول الماضي.

 

CNBC

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