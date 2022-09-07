الخصاونة: نتوقع استمرار زخم النمو في الأردن العام الحالي

الوكيل الإخباري - رصد - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه من المُتوقع أن يستمر زخم النمو في الأردن العام الحالي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

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وأضاف الخصاونة، خلال أعمال منتدى السِّياسات العالمي لتحالف الشُّمول المالي لعام 2022 أن الأردن انتقل بسرعة إلى تبني العديد من الإجراءات التي أسهمت في احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية.



وأضاف أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ساعدت على استمرار التعافي الاقتصادي في المملكة.



وأشار الخصاونة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي بقي مرناً خلال الجائحة، منوهاً إلى أن الشمول المالي حظي باهتمام على أعلى مستوى.













