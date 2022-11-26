الخضري يؤكّد أهمّيّة الشراكة الحقيقيّة بين 'تجارة عمّان' وكافّة الجهات ذات العلاقة

الوكيل الإخباري - أكّد عضو كتلة العطاء، وعضو مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، تيسير موفّق الخضري، على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقيّة بين 'تجارة عمّان' وكافّة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العامّ والخاصّ، بهدف دعم العمليّة التجاريّة بشكل سليم. اضافة اعلان





وقال الخضري، في تصريح صحفيّ، أنّ شركات التخليص الجمركيّ تعتبر بمثابة الساعد الأيمن للمصدّرين والمستوردين على حدّ سواء، نظراً لدورها في إتمام عمليّات التبادل التجاريّ، بالإضافة لشراكتها الاستراتيجيّة مع دائرة الجمارك وجميع الدوائر الرسميّة المختلفة مثل المواصفات والمقاييس والزراعة والصحّة والغذاء والدواء وغيرها الكثير.



ولفت إلى أنّ شركات التخليص تقوم بعمليّات التخليص الجمركيّ بصورة كاملة من خلال تجهيز المستندات والتصاريح الميسّرة لعمليّة الإفراج عن البضائع.

وبيّن أنّ شركات التخليص تضمّ مجموعة كبيرة من الخبراء المتميّزين وأصحاب الكفاءات في هذا المجال، بالإضافة للعلاقات الواسعة مع مختلف الدوائر الّتي تمرّ بها البضائع.

وأضاف أنّ شركات التخليص على اطّلاع دائم مع كلّ جديد يخصّ القوانين الجمركيّة والتعديلات محلّيّاً، سويّاً مع إلمامهم بكلّ القوانين الجمركيّة المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وأكّد الخضري على أنّ قطاع التخليص المحور الرئيسيّ في إمداد سلاسل التوزيع نظراً لدوره المركزيّ في تسهيل حركة التبادل التجاريّ وانسياب البضائع وخدمة القطاع التجاريّ في جميع الظروف والأحوال.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمي، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف ، ياسر محمّود أبو شيخة ، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، أحمد خليل علّوش، وعودة سعيد الرمحي.