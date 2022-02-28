الخوف يتسلّل إلى الروس.. تهافت لسحب الدولار وسط تهاوي الروبل

الوكيل الاخباري- يقف الروس في طوابير طويلة لسحب العملات الأجنبية من أجهزة الصراف الآلي، حيث دفعت العقوبات الغربية بالروبل إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي.



انخفض الروبل الروسي اليوم الاثنين بنحو 30% مقابل الدولار، ليصل إلى 119 للدولار الواحد، وفقًا لـ"رويترز".



جاء التراجع بعد أن قالت المفوضية الأوروبية يوم السبت، إن الحلفاء الغربيين سيفرضون إجراءات تقييدية على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي بقيمة 630 مليار دولار. وكتبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر، أن الإجراءات "ستشل أصول البنك المركزي الروسي" و"ستجمد معاملاته" و"ستجعل من المستحيل على البنك المركزي تصفية أصوله".

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