الدكتور عاطف حسّونة يحذر من استخدام الأدوية في غير موضعها وخاصّة المباعة عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري -

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حذّر عضو كتلة العطاء، وأمين صندوق مجلس نقابة الصيادلة سابقاً، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، من الأدوية المباعة عبر الإنترنت، وذلك بسبب عدم التأكّد من ظروف تخزينها وكيفيّة استيرادها ومدّة صلاحيّتها.ودعا الدكتور حسّونة، في تصريح صحفيّ، إلى عدم استخدام الأدوية إلّا في الاستطبابات الّتي تمّ الترخيص بها وفق إجراء اختبار تشخيصيّ، خاصّة أدوية السكّريّ الّتي قد يستخدمها البعض كعامل مساعد لتزيل الوزن، مشدّداً على أنّ هذه الاستخدامات يكون لها أعراض جانبيّة تؤثّر على وظائف حيويّة أخرى.وقال إنّ الهيئات الدوائيّة الدوليّة وضعت شروط تخزين مطبقة في العالم كلّه، وذلك لضمان تقديم المنتج السليم للمستهلك وفق ضوابط محدّدة، مؤكّداً على دور المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء الأردنيّة في توفير الحماية الكافية من خلال الرقابة على الغذاء والدواء.ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.