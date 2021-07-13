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الثلاثاء، 13-07-2021 08:44 م

الدولار الأمريكي يصعد بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - قفز الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو جاء أعلى بكثير من المتوقع.

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وسجلت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي أكبر زيادة في 13 عاما وسط قيود في الإمدادات وارتفاع مستمر في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستوياتها الراكدة أثناء الجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي قوة دافعة.


وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، 0.41 بالمئة إلى 92.6 وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو ليقترب من أقوى مستوى له في ثلاثة أشهر البالغ 92.8 الذي سجله الأسبوع الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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