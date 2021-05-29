الدولار بأعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين

الوكيل الإخباري - بلغ الدولار أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين وارتفع أمام العملات الرئيسة الأخرى، في حين واصل اليوان الصيني مكاسبه ليتجه إلى تسجيل أفضل أداء شهري له منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

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والجنيه الاسترليني في طريقه هو الآخر إلى تسجيل أفضل أداء شهري له مقابل الدولار هذا العام، وببلوغه 1.4192 دولار، اقترب من قمة ثلاثة أشهر بدعم من توقعات صناع السياسات احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.



وكان ارتفاع الجنيه الاسترليني 2.7 في المائة، خلال الشهر مدفوعا أيضا بسرعة حملة التطعيم البريطانية، وخلال أيار (مايو)، كان الاسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار من بين العملات العشر الأكثر تداولا.

ومقابل اليورو، بلغ الجنيه الاسترليني 85.79 بنس لليورو، ليكون قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 85.615 بنس، وأمام الين، وصل الاسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 156.02 ين.



وكان اليوان من العملات الأخرى صاحبة الأداء الفائق وتسارع هذا الأسبوع. وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام عند 6.3682 للدولار، وهو مرتفع بنحو 1.7 في المائة، شهريا.





المصدر : الاقتصادية