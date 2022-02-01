الثلاثاء 01-02-2022
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الثلاثاء، 01-02-2022 11:25 ص

الدولار دون مستوى 77 روبلا

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الوكيل الاخباري-عوضت العملة الروسية اليوم الثلاثاء خسائر تعرضت لها في الفترة الماضية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 77 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو أسبوع.

وبحلول الساعة 11:57 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 77.07 روبل. وقبل ذلك تم تداول الدولار دون مستوى 77 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يناير الماضي.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 24 كوبيكا إلى 86.78 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.16% إلى 3571.17 نقطة. في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.72% إلى 1459 نقطة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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