الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 01-10-2020 03:21 م

ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار

الدولار عند أدنى مستوى في نحو 10 أيام

دولار
دولار


الوكيل الإخباري - تراجع الدولار اليوم الخميس إلى أقل مستوى في تسعة أيام، حيث عززت بيانات أمريكية قوية وآمال بشأن تحفيز مالي، ثقة المستثمرين بما يكفي للإقبال على عملات أكثر مخاطرة.

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وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار وبلغ أعلى مستوى في عام ونصف العام في السوق الخارجية، حيث أدت عطلة في الصين لشح السيولة وعززت تحركات العملة. إضافة إلى ذلك كشفت بيانات صينية أمس الأربعاء أن تعافي بكين الاقتصادي يمضي في مساره.


كما صعد الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية مقابل الدولار.
واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط.


وفي ظل بيانات قوية لسوق العمل وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة دفعت المعنويات في السوق الدولار للتراجع إلى 93.61 نقطة مقابل سلة عملات، وهو أدنى مستوى له منذ 22 سبتمبر الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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