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الخميس، 04-03-2021 01:30 م

الدولار عند أعلى مستوى أمام الين في سبعة أشهر

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الوكيل الاخباري - بلغ الدولار أعلى مستوى أمام الين في سبعة أشهر، اليوم الخميس، إذ تلقى دعما من صعود أكثر انتظاما لعائدات الخزانة الأمريكية، قبل خطاب سيلقيه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي.

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كما جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري، وتمسكت العملة الأمريكية أيضا بمكاسبها أمام أغلب العملات، لكن الدولار الأمريكي تكبد خسائر أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي.


والمستثمرون متلهفون لرؤية ما إذا كان باول سيعبر عن قلقه من موجة تقلبات وبيع في سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا، وإن كان سيعلن عن أي تغيير في تقييمه لوضع الاقتصاد قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي في 17 مارس الجاري.


وارتفع الدولار إلى 107.09 ين ياباني، وهو أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي. وسجل الدولار 0.9191 فرنك سويسري، قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.


واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3955 دولار، بينما جرى تداول اليورو عند 1.2057 دولار، معوضا خسارة 0.24 بالمئة تكبدها في الجلسة السابقة.


وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات كبرى، 91.005 نقطة، محتفظا بمكاسب 0.32 بالمئة حققها أمس الأربعاء.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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