الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإيصال المساعدات إلى غزة

513 شهيدا في الضفة والقدس منذ 7 اكتوبر

وزير الخارجية: على الجميع احترام قرارات المحكمة الجنائية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

الاحتلال يهدم منزلا في مخيم جنين

اعلام عبري : أكثر من ألف جندي اسرائيلي يشاركون في عملية جنين

انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

بلدية إربد تطلق منصة شكاوى

قبل امتحانات التوجيهي.. هل الشوكولاتة الداكنة تقوي الذاكرة؟

فيديو.. وصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إلى طهران

الثلاثاء، 21-05-2024 12:56 م

الدولار يتأرجح والعملات المشفرة تقفز بقوة

دولار 2


الوكيل الاخباري - واجه الدولار صعوبات في تحديد الاتجاه خلال تعاملات الثلاثاء، مع تمسك المتعاملين بآرائهم بشأن التوقيت المتوقع لتيسير السياسة النقدية الأميركية هذا العام.

اضافة اعلان


وارتفعت العملات المشفرة، مدعومة بقفزة في سعر عملة إيثريوم وسط تزايد الترقب للموافقة الوشيكة على صناديق الاستثمار المتداولة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.


وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0860 دولار.


ويتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716290079258

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ممممم

بفارق 4 دنانير .. تغير على أسعار ليرة الذهب في الاردن

ذهب خاص

سعر غرام الذهب في الاردن اليوم

نفط8

أسعار النفط عالميا اليوم

5202416175054348837390

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

1716205548039

تراجع الاسترليني أمام الدولار

أخبار متعلقة
1716205548039

تراجع الاسترليني أمام الدولار

1715162929857

الاسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار واليورو

1714997462275

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

1714635205091

صعود الدولار وتراجع الين واستقرار اليورو

171141-دولار-384x255

الدولار يرتفع انتظارا لاجتماع الفيدرالي

438261

البنك المركزي المصري يعلن عن طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 980 مليون دولار