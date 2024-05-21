الدولار يتأرجح والعملات المشفرة تقفز بقوة

الوكيل الاخباري - واجه الدولار صعوبات في تحديد الاتجاه خلال تعاملات الثلاثاء، مع تمسك المتعاملين بآرائهم بشأن التوقيت المتوقع لتيسير السياسة النقدية الأميركية هذا العام.

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وارتفعت العملات المشفرة، مدعومة بقفزة في سعر عملة إيثريوم وسط تزايد الترقب للموافقة الوشيكة على صناديق الاستثمار المتداولة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.



وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0860 دولار.



ويتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو.

