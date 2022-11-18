الجمعة 18-11-2022
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الجمعة، 18-11-2022 11:28 ص

الدولار يتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية خلال شهر

دولار


الوكيل الاخباري - يتجه الدولار نحو أفضل أسبوع له خلال شهر، إذ أدت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع إلى كبح هبوط العملة الأميركية بعد إشارات على تراجع التضخم.

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كما ساعد على ذلك أيضا انخفاض حدث الليلة الماضية للجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة بعد أن أصابت ميزانية بريطانيا للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المستثمرين بالإحباط.


كان جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أحدث مسؤول في البنك المركزي الأميركي يسعى للحد من سقف طموحات السوق في وقف رفع أسعار الفائدة، قائلا إنه حتى في ظل الافتراضات الحذرة، فإن سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة ينبغي رفعها إلى ما بين 5.0 و5.25 بالمئة على الأقل لكبح التضخم، ارتفاعا من 3.75 و4.0 بالمئة حاليا.

 

سكاي نيوز


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