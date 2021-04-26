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الإثنين، 26-04-2021 10:30 ص

الدولار يتراجع لقاع 8 أسابيع بفعل رهانات حول السندات الأميركية

اقتصاد


الوكيل الإخباري - تكهنات بأن رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول، سيتجنب محادثات بشأن تخفيف مشتريات السندات خلال اجتماع هذا الأسبوع.

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وبلغ الدولار 107.71 ين، ليكون قريبا من أدنى مستوى منذ الرابع من مارس.


وصعد اليورو لما يصل إلى 1.2117 دولار، ليواصل المكاسب التي حققها يوم الجمعة، بعد بيانات إيجابية بشأن أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية في أوروبا.


وكان الجنيه الإسترليني مرتفعا 0.2% في أحدث تعاملات عند 1.3902، مما يضاف إلى زيادته 0.3% في الجلسة السابقة.


ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الفرنك السويسري، عند 0.91225 قرب قاع شهرين.


وفي الأسواق الناشئة، يتابع المتعاملون الليرة التركية لمعرفة ما إذا كانت ستبلغ أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.58 للدولار، بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير.


وكانت الليرة في أحدث تعاملات عند 8.4225.


وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4889 دولار، ليكون قريبا من قمة ستة أسابيع. فيما تقدم الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي صوب أعلى مستوياتهما في شهر، لكن متعاملين يقولون إنهما يتجهان على الأرجح إلى اقتفاء آثار تحركات أسعار السلع الأساسية العالمية.


وفي سوق العملات المشفرة، عادت بيتكوين لتخطي مستوى الخمسين ألف دولار، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 6.7% إلى 52 ألفا و417 دولارا، وزادت منافستها الأصغر إثريوم 6% إلى 2460 دولارا، لتعوض بعضا من الخسائر التي تكبدتها من الأسبوع الماضي، والتي جاءت بسبب خطة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الضرائب على أرباح رأس المال للمستثمرين الأثرياء.

 

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