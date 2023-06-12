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الإثنين، 12-06-2023 01:12 م

الدولار يتراجع مع ترقب قرارات بنوك مركزية بشأن أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار، الاثنين، وسط ترقب وحذر من المتعاملين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية هذا الأسبوع، من عدد من البنوك المركزية الكبرى من بينها الفيدرالي الأميركي، في ظل توقعات بأن يبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير 2022.

ومن المقرر أن تحدد اجتماعات تتعلق بالسياسة النقدية، تعقدها البنوك المركزية في أميركا وأوروبا واليابان، اتجاه السوق هذا الأسبوع، مع تلمس الأسواق لدلائل من صناع السياسات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

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ومن المتوقع عموما أن يوقف البنك المركزي الأميركي دورة التشديد على مدار العام، حيث يقيم المسؤولون تأثير رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 16 عاما، ولكن مع صدور بيانات التضخم الثلاثاء، قد تكون هناك مفاجآت.


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