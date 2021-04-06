الدولار يتراجع مع هبوط عائدات السندات

الوكيل الإخباري -استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى في نحو أسبوعين مقابل سلة من العملات.

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ونزل مؤشر الدولار إلى 92.527 نقطة في الجلسة الآسيوية، وهو أقل مستوى منذ 25 مارس الماضي. ويأتي ذلك بعد أن سجل ذروة خمسة أشهر تقريبا عند 93.439 نقطة.



وصعد الدولار بقوة منذ بداية العام الجاري مقتديا بمكاسب عائدات الخزانة، مع مراهنة مستثمرين على تعافي الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة الأخرى من الجائحة في ظل تحفيز مالي ضخم وحملة تطعيم واسعة النطاق.



ولكن هبوط الدولار الأسبوع الجاري، حتى بعد بيانات الأجور الشهرية الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت أقوى من التوقعات بكثير، وفي أعقاب الإعلان عن أعلى قراءة لنشاط قطاع الخدمات على الإطلاق أمس، قد يشير هذا الهبوط إلى أن معظم التوقعات المتفائلة ربما وضعت في الاعتبار الوضع في الوقت الحالي.

وواصل اليورو صعوده من أقل مستوى في حوالي خمسة أشهر إلى 1.17 دولار وبلغ في وقت ما مستوى مرتفعا عند 1.1821 دولار.



وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 1.3915 دولار في آسيا، معززا مكاسب الجلسة السابقة والتي بلغت 0.6 بالمئة.



المصدر : روسيا اليوم

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