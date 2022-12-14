الدولار يتراجع مقابل اليورو والاسترليني

الوكيل الإخباري - جرى تداول الدولار قرب أضعف مستوياته في أشهر مقابل اليورو والجنيه الإسترليني اليوم بعد تراجعه خلال الليل بضغط من بيانات تضخم جاءت أقل حدة من المتوقع، مما رفع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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وبعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع اختتام اجتماعه الذي استمر يومين اليوم.



واستقر سعر اليورو مقابل الدولار وسجل 1.0642 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في يوم سجله في ستة أشهر عند 1.0673 دولار والذي لامسه في الجلسة السابقة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية. ( الاقتصادية )