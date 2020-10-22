الدولار يتعافى من أدنى مستوياته

الوكيل الإخباري - شهد الدولار، تعافيا من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، اليوم الخميس، إذ تلقى بعض الدعم بعد أن انهارت مجددا الآمال في حزمة تحفيز مالي في الولايات المتحدة قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

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وفي التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف مقابل سلة من العملات إلى 92.612 نقطة.



في حين تراجع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1842 دولار، ليكون دون أعلى مستوياته في شهر عند 1.18805 الذي بلغه أمس الأربعاء.



وابتعد الين الياباني كثيرا عن قمة أربعة أسابيع، التي بلغها أمس عند 104.345 ين مقابل العملة الامريكية، ليكون في أحدث المعاملات عند 104.74 ين للدولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.1% مقابل العملة الأمريكية، في حين زاد الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.6664 دولار.



وكان التقدم صوب اتفاق حول التحفيز في الولايات المتحدة يدعم المعنويات في الأسواق العالمية ويرفع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة في الجلسات السابقة، وهو ما ضغط على الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا، والذي يميل إلى التراجع عند زيادة الإقبال على المخاطرة.

المصدر : روسيا اليوم

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