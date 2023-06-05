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الإثنين، 05-06-2023 03:38 م

الدولار يتماسك مع توقع استمرار إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

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الوكيل الإخباري - تماسك الدولار أمام عملات رئيسة أخرى في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بعد أن عزز تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة من توقعات المتعاملين باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعوض الدولار الأسترالي خسائر سجلها في وقت مبكر من التعاملات بعد أن أظهر تقرير انتعاش نشاط الخدمات في الصين وهي الشريك التجاري الرئيس لأستراليا. 

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وحصل اليوان على دفعة في بداية التعاملات، لكنه تحول للتراجع بعد ذلك وسجل أدنى مستوى في ستة أشهر.

وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية موقف الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمقدار 339 ألفا في مايو، متجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادة بمقدار 190 ألف وظيفة.

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