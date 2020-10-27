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الثلاثاء، 27-10-2020 02:29 م

وسط مخاوف بشأن موجة ثانية لكورونا

الدولار يتمسك بمكاسبه

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دولار


الوكيل الإخباري - تمسك الدولار اليوم الثلاثاء بالمكاسب التي حققها أمس، وسط مخاوف بشأن موجة ثانية لكوفيد-19 وتأثيراتها الاقتصادية.

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محللون حذروا من أن المستثمرين ينتابهم الحذر بوضوح بعد أن سجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا مستوى قياسيا يوميا جديدا للإصابات بفيروس كورونا.

وشهد أمس الاثنين أكبر عمليات بيع لسوق الأسهم في شهر وارتفاع السندات، لكن نشاط أسواق الصرف الأجنبي ظل هادئا نسبيا، مع تحركات محدودة للأسعار في التعاملات المبكرة اليوم.


وسجل اليورو مقابل الدولار في أحدث تعاملات 1.18045 دولار دون تغيير يذكر خلال الجلسة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلا إلى 93.121 نقطة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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