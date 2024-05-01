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الأربعاء، 01-05-2024 02:35 م

الدولار يرتفع انتظارا لاجتماع الفيدرالي

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الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، حيث صعد نحو أعلى مستوى له في نوفمبر قبل اختتام الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لوضع السياسة النقدية.

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وفي الساعة 13:26 بتوقيت الرياض، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.09% إلى 106.200، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 106.380، بالقرب من مستوى 106.51 الذي سيكون الأعلى منذ 1 نوفمبر.


ويختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير الذي استمر يومين في وقت لاحق من الجلسة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة التي تتراوح بين 5.25% و5.5%.


وقد تعثر التقدم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم متوسط الأجل البالغ 2.0% إلى حد ما في الآونة الأخيرة، كما يتضح من إصدار مؤشر تكلفة التوظيف يوم الثلاثاء، والذي ارتفع بمعدل مرتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو ما يتطابق مع الارتفاع في الربع الرابع.


وقد أدى ذلك إلى قيام أسواق العقود الآجلة بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية واحدة فقط بحلول نهاية العام، بعد أن كانت خمسة في بداية العام، حيث أفاد هذا الميل المتشدد الدولار.


وسينصب التركيز الرئيسي على تصريحات رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في مؤتمره الصحفي، لا سيما وأن البنك لن يقوم بتحديث التوقعات الاقتصادية هذه المرة.


وسينتظر المستثمرون مؤشرات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما هذا العام.




 




 

 


 

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