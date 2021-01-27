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الأربعاء، 27-01-2021 12:56 م

الدولار يرتفع قبل اجتماع الفدرالي.. واليورو يهبط

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الوكيل الاخباري - ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء إذ تترقب الأسواق تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي من المرجح أن يجدد التزامه بسياسة فائقة التيسير.

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وعوض الدولار تراجعات مقابل العملات العالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تلقت فيه آمال التعافي من الجائحة دفعة من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2021.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة، التي يدعم ارتفاعها الدولار منذ بداية العام الجاري، أثناء الليل في ظل حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه خطة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن.


ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.284 الأربعاء في أوروبا، عقب انخفاضه 0.2% في الجلسة السابقة.


وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2018 إلى 1.3753 دولار قبل أن ينزل قليلا في التعاملات إلى 1.3724 دولار.


وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 77.30 سنت أميركي، ليقلص ارتفاعا بنسبة 0.5% أمس الثلاثاء.


وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.2146 دولار.


وقال محللون إن تقارير نُشرت أمس الثلاثاء ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي يدرس ما إذا كانت الاختلافات عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تدعم اليورو، في إطار مراجعة أوسع لأوضاع التمويل، لن يكون لها تأثير ملموس على العملة الموحدة.

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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