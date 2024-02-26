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الإثنين، 26-02-2024 12:37 م

الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

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وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.4% على أساس شهري.


كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) و قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.


ومع ارتفاع الدولار على نطاق واسع قبيل صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.6553 دولار والنيوزيلندي 0.5% إلى 0.6167 دولار.


 




 

 


 

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