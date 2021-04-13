الدولار يرتفع مقابل العملات المنافسة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار عن قاع قرابة ثلاثة أسابيع مقابل العملات المنافسة الرئيسة، اليوم الثلاثاء، مدعوما بارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.



وكان الدولار عاود التراجع شأنه شأن عائدات السندات الأمريكية هذا الشهر، بعد ارتفاع إلى قمة عدة أشهر، بدعم توقعات بأن التحفيز المالي الضخم، إلى جانب استمرار التيسير النقدي، سيحفزان نموا اقتصاديا أسرع في الولايات المتحدة ويرفعان التضخم.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 92.281 في جلسة التعاملات الآسيوية، ليبتعد عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الخميس عند 91.995، والذي كان الأدنى منذ الـ23 من آذار.

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المصدر: إرم