الدولار يستقر عالمياً

الوكيل الإخباري - استقر الدولار عالمياً، اليوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل الليلة الماضية، ومع تراجع التفاؤل الأولي بشأن تخفيف الصين قيود كورونا وفتح الاقتصاد.



وبعد إزالة الصين لقاعدة الحجر الصحي الخاصة بها للمسافرين الوافدين ، قالت دول مثل الولايات المتحدة واليابان والهند إنها ستطلب اختبارات كوفيد - 19 للقادمين من الصين.



وأدت السرعة التي ألغت بها الصين قواعد كوفيد - 19 إلى إنهاك نظامها الصحي الهش وأثارت مخاوف بشأن انتشار الفيروس.

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وارتفع الين الياباني 0.5 % تقريبا إلى 133.83 ين للدولار. ( الاقتصادية )