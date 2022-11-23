الدولار يستقر مع انتظار وقائع اجتماع الفيدرالي

الوكيل الإخباري-
استقر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، قبل النشر المرتقب لوقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار النيوزيلندي جراء الزيادة القياسية لسعر الفائدة لكبح التضخم.اضافة اعلان
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية، بشكل عام عند 107.1، بعد تراجعه 0.65 في المائة في اليوم السابق بعدما عزز تحسن المعنويات الإقبال على العملات الأعلى في المخاطر.
وارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية هذا العام، مدعوما برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لكبح التضخم، إلا أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع حفزت توقعات المستثمرين برفع الفائدة بمعدلات أقل، وفقا لـ"رويترز".
وسيعكف المستثمرون على تحليل وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر نوفمبر، بحثا عن أي مؤشرات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة. ( الاقتصادية
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