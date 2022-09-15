الدولار يستقر وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

الوكيل الإخباري - استقر الدولار اليوم بالقرب من المستويات المرتفعة التي سجلها مؤخرا، مدعوما بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيواصل تشديد السياسة النقدية بقوة في مسعاه لكبح جماح التضخم، بينما تعثر الين بعد ارتفاع حاد في اليوم السابق.

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وصعد الدولار بنسبة 0.28 % مقابل الين عند 143.58، بعدما انخفض بنسبة 1 % الأربعاء على خلفية أنباء أفادت أن بنك اليابان قد أجرى مراجعة لأسعار الصرف مع البنوك، وهو ما يعني استعدادا محتملا لشراء الين.



وعاد اليورو للهبوط مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0.15 % إلى 0.99635 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.9864 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، عند 109.84، محافظا على مكاسب بنسبة 1.5 % منذ الثلاثاء، عندما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع التضخم بأكثر مما كان متوقعا. ( الاقتصادية )