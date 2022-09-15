الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تطلق بوابة إلكترونية خاصة بالتبادل الثقافي

تشكيل لجنة من 5 خبراء لبيان أسباب انهيار عمارة اللويبدة

ماذا تعرف عن "فريق الإنقاذ" الذي ينفذ عمليات البحث بعمارة اللويبدة - فيديو

الملك يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في قراوة بني حسان

بوتين يشيد خلال لقائه رئيسي بتطور العلاقات مع إيران

وزارة العمل: 264015 تصريح عمل لغير الأردنيين ساري المفعول

كشف تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ملاك

"سيدتان ورجل وطفلة " المتبقون تحت ركام عمارة اللويبدة (الدفاع المدني)

الهاشمية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

 
الخميس، 15-09-2022 02:05 م

الدولار يستقر وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

436310


الوكيل الإخباري - استقر الدولار اليوم بالقرب من المستويات المرتفعة التي سجلها مؤخرا، مدعوما بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيواصل تشديد السياسة النقدية بقوة في مسعاه لكبح جماح التضخم، بينما تعثر الين بعد ارتفاع حاد في اليوم السابق.

اضافة اعلان


وصعد الدولار بنسبة 0.28 % مقابل الين عند 143.58، بعدما انخفض بنسبة 1 % الأربعاء على خلفية أنباء أفادت أن بنك اليابان قد أجرى مراجعة لأسعار الصرف مع البنوك، وهو ما يعني استعدادا محتملا لشراء الين.


وعاد اليورو للهبوط مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0.15 % إلى 0.99635 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.9864 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي. 

 

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، عند 109.84، محافظا على مكاسب بنسبة 1.5 % منذ الثلاثاء، عندما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع التضخم بأكثر مما كان متوقعا.  ( الاقتصادية )


إقرأ ايضا
63230551ba8b9

معهد التمويل الدولي: ارتفاع نسبة الدين العالمي للناتج المحلي إلى 350٪

1632929904754105100

لهذه الأسباب.. وكالة الطاقة تتوقع تراجع الطلب على النفط

LYNXMPEI8D0MN_L

فرصة لا تعوض .. الذهب يهوي عالمياً ورفع أسعار الفائدة بات مؤكداً

920227103925749565347

للأردنيين.. أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين

920221393712589564724

انخفاض كبير بأسعار الذهب في المملكة الخميس

الشعير

طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن من الشعير

أخبار متعلقة
LYNXMPEI8D0MN_L

فرصة لا تعوض .. الذهب يهوي عالمياً ورفع أسعار الفائدة بات مؤكداً

5fc898f64236043c837542ed

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

LYNXMPEI7N07X_L

تراجع الذهب مع صعود الدولار عالمياً

336406_59_1631103553

أسعار الذهب تهبط عالمياً

62fd4f69694ba

الذهب يقلص خسائره عالمياً

629fc11056a17

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار