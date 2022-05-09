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الإثنين، 09-05-2022 10:38 ص

الدولار يصعد لأعلى مستوى في 20 عاماً وسط ارتفاع الفائدة

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الوكيل الاخباري-سجل الدولار أعلى مستوياته في عقدين، اليوم الاثنين، مع بحث المستثمرين عن الأمان والعائد في مواجهة القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

أدى ارتفاع التضخم، والحرب في أوكرانيا، وتشديد عمليات الإغلاق ضد تفشي كوفيد-19 في بكين وشنغهاي، إلى ترك المستثمرين في حالة عدم يقين، لكنهم في المقابل على يقين من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 9٪ هذا العام، وسجل أعلى مستوى له منذ أواخر العام 2002 اليوم الاثنين عند 104.090.

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