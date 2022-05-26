الدولار يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه المصري

الوكيل الاخباري- فيما كانت سوق الصرف في مصر تشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، غير أن الدولار بدأ يتحرك أمام الجنيه المصري ليعود مجدداً إلى مستويات تقترب من 18.60 جنيها.



وكان أعلى مستوى سجله الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري منذ قرارات 21 مارس، عند مستوى 18.51 جنيهاً.



وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً استثنائياً يوم 21 مارس الماضي، أعلن خلاله خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي من مستوى 15.64 جنيهاً إلى مستوى 18.28 جنيهاً.

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في سوق الصرف، سجل أعلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.58 جنيهاً للشراء، و18.63 جنيهاً للبيع لدى بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي.



وفي 5 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي، والأهلي المتحد، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.57 جنيهاً للشراء، و18.63 جنيهاً للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.56 جنيهاً للشراء، و18.63 جنيهاً للبيع، في 3 بنوك بقيادة الإسكندرية والقاهرة.



وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.55 جنيهاً للشراء، و 18.61 جنيهاً للبيع.

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