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الخميس، 26-01-2023 10:57 ص

الدولار يقترب من أدنى مستوياته في 8 أشهر

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 8 أشهر مقابل العملات الرئيسية الخميس، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأميركية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين اجتماعات البنك المركزي الامريكي الأسبوع المقبل.

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1 % إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى له في 8 أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51.


وكان التداول ضعيفا بسبب عطلة رسمية في أستراليا واستمرار الاحتفال بالعام القمري الجديد في بعض أجزاء من آسيا. وكالات


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