الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاماً وسط تراجع اليورو

الوكيل الاخباري- ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الاثنين، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.



تعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.



يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. أما الأسواق في آسيا ولندن فمغلقة بسبب عطلات.

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