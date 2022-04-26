الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 26-04-2022 10:26 ص

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا بالصين وتوقعات الفائدة

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الوكيل الاخباري- استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين اليوم الثلاثاء، إذ أدت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة "كوفيد-19" إلى كبح جاذبية الدولار كملاذ آمن، فيما أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية عوائد السندات مرتفعة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسيين، 0.13% إلى 101.59 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.

وقد ارتفع المؤشر 3.3% منذ بداية الشهر، فيما ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2015.

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