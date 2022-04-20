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الأربعاء، 20-04-2022 07:28 ص

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل الين الياباني

دولارات


الوكيل الإخباري - قفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 20 عاما أمام الين الياباني بدعم من الفارق في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياطي الاتحادي المصمم على كبح التضخم وبنك اليابان المركزي الذي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض.

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وصعدت العملة الخضراء 1.55 بالمئة إلى 128.97 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2002. وسجل الدولار مكاسب بأكثر من 5.9 بالمئة مقابل الين حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية من حيث النسبة المئوية منذ عام 2016 .


وقفز أيضا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، متجاوزا مستوى 101 للمرة الأولى في أكثر من عامين. وسجل في أواخر التداولات 100.98، مرتفعا 0.2 بالمئة.


وتلقى الدولار دعما من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 2.93 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.


وقفز الدولار أمام العملة السويسرية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2020 عند 0.9520 فرنك. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.7 بالمئة عند 0.9513 فرنك.


وتعافى اليورو قليلا أمام العملة الخضراء ليجري تداوله مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1.0791 دولار، لكنه يظل غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين البالغ 1.0756 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

 

سكاي نيوز


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