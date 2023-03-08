الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق مؤتمر التعليم الدامج في الأردن بمشاركة الجهات الوطنية والدولية

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

وزارة العمل تدعو الباحثين عن وظائف لحضور برنامج تدريبي في الكرك

روسيا: لا نعترف بسعر النفط المحدد من مجموعة السبع

تكليف جملا النظامي بني مصطفى رئيسا لبلدية جرش اليوم

منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

التعامل مع 1384 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

 
الأربعاء، 08-03-2023 10:03 ص

الدولار يكتسح عملات العالم

225


الوكيل الإخباري - قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى الأربعاء، بعد أن نبه رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول إلى أنه قد تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة على نحو أسرع وأعلى مما كان متوقعا لكبح جماح التضخم المستعصي.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 105.86.


وتجاوز الدولار لمتوسط المتحرك لـ 200 يوم مقابل الين الياباني للمرة الأولى هذا العام، إذ ارتفع 0.5 % إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.79 ين.


وأمام العملة الأوروبية الموحدة، سجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها في شهرين عند 1.0528 دولار لليورو، موسعة قفزة أمس الثلاثاء التي بلغت 1.2%. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
496544cbbd5a16d2baf8f497647cf0d4

روسيا: لا نعترف بسعر النفط المحدد من مجموعة السبع

2022-10-05T225555Z_113316134_RC29VW9PNWGE_RTRMADP_3_USA-OIL-NOPEC

أوبك: نمو الطلب الصيني سيزيد بين 500 و600 ألف برميل يوميا

imgid556975

فرصة للادخار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب يهبط 2% عالمياً

WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM

انخفاض أسعار الذهب 60 قرشا للغرام في الأردن

1200px-Marriner_S._Eccles_Federal_Reserve_Board_Building

البيت الأبيض يُعلق حول توجه الفيدرالي لرفع الفائدة من جديد

أخبار متعلقة
main_image6389dfcd952f4

الذهب عالمياً يهوي وسط مخاوف حيال الفائدة بعد ارتفاع التضخم

192742-fed-810x539

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

-110569036

توقعات باستمرار التضخم بمنطقة اليورو

LYNXNPEC861HW_L

انتظار بيانات التضخم يهبط بأسعار الذهب عالمياً

للبل

العملة الخضراء تتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم

2110981-1903443746

زيادة سعر الفائدة في أستراليا 25 نقطة أساس