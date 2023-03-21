الدولار يلتقط الأنفاس مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

الوكيل الإخباري - استقر الدولار في الأسواق الآسيوية اليوم لكنه كافح للابتعاد عن أدنى مستوياته في 5 أسابيع مع اعتقاد المتعاملين أن الضغوط المصرفية ستمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير أو ربما لا يرفعها على الإطلاق خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

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وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.1% إلى 1.0712 دولار لليورو وتقدمت أكثر قليلا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. واستقرت عند 131.24 ين، أي أعلى قليلا من أدنى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 130.55.



وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.2260 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06 % إلى 103.40.





