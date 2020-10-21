الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 21-10-2020 03:43 م

لأول مرة منذ 13 الشهر الحالي

الدولار ينخفض إلى دون 77 روبلا

دج
الدولار ينخفض إلى دون 77 روبلا لأول مرة منذ 13 أكتوبر


الوكيل الإخباري - شهد سعر صرف الدولار ، تراجعا مقابل الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى 77 روبلا، وذلك لأول مرة منذ 13 أكتوبر الجاري، وجاء ذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 26 كوبيكا إلى 91.24 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.


وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت موسكو، هبط سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.95 روبل.


وجاء ارتفاع الروبل الروسي أمام الدولار بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي هبطت بعد بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.


وفي الأسواق العالمية تراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر اليوم، بعدما عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة، مما أثار موجة من التفاؤل في السوق.


وفي الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات إلى 92.801 نقطة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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