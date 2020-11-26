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الخميس، 26-11-2020 12:25 م

الدولار ينخفض وسط تحذيرات باستمرارية التراجع

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الوكيل الاخباري-  تراجع الدولار اليوم الخميس ، إذ دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية، والتفاؤل بشأن لقاحات كورونا، المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية والأسواق الناشئة.

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وجرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.


وسجل الدولار 1.1926 مقابل اليورو، مقتربا من أقل مستوى في أكثر من أسبوعين. 

 

وجرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.3387 دولار، وهو ما يقترب من أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر الماضي. وسجل الإسترليني 89.06 مقابل اليورو.


واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين. 

 

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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