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الإثنين، 12-09-2022 11:37 ص

الدولار ينزلق ويتخلى عن القمة و الفائدة تنعش آمال اليورو

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، بينما قفز اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع حيث أعاد التجار تقييم مسار سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي في أعقاب رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.8 ٪ إلى 107.912، متراجعًا من أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 110.79 في الأسبوع الماضي.

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وقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 0.75٪ من الصفر الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع له على الإطلاق. (investing)


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