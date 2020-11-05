الدولار يهبط دون مستوى 79 روبل روسي

الوكيل الاخباري- ارتفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت العملة الأمريكية قراءة دون مستوى 79 روبلا.

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ويأتي نمو العملة الروسية في ظل مزاج متفائل في البورصات، والإقبال المتزايد على المخاطرة وسط حالة ترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 76 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 78.58 روبل.



في حين هبط سعر صرف اليورو بواقع 74 روبلا إلى 92.15 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.



واللافت أن العملة الروسية تنمو على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث هبط مزيج "برنت" بنسبة 1.79%.



المصدر: روسيا اليوم



