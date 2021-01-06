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الأربعاء، 06-01-2021 12:39 م

الدولار يهوي مع تدبر المستثمرين مكاسب الديموقراطيين في جورجيا

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الوكيل الاخباري - تراجع الدولار، اليوم، الأربعاء مع تقدّم الديموقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأميركي، وقد تمهّد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتخطى اليورو مستوى مقاومة رئيسي ليبلغ ذروة 32 شهراً، بينما بلغ الدولار الأميركي أقل مستوى في عدّة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ومقابل سلّة من العملات، بلغت العملة الأميركية أدنى مستوى منذ نيسان.

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالمياً، وبالتالي للأصول عالية المخاطر، ولكنه سلبي للسندات والدولار إذ يتّسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر.

وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات في مجلس الشيوخ الأميركي، ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.231 دولار. وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 في المئة لكل منهما، وسجّل الأوّل 0.7798 دولار أميركي والثاني 0.7289 دولار.

ونزل الدولار، أمس، عن مستوى دعم رئيسي مقابل الين، وواصل التراجع لأقل مستوى في عشرة أشهر عند 102.60 في التعاملات المبكرة في آسيا، اليوم. كما سجل أقل مستوى في ستة أعوام عند 0.8767 فرنك سويسري.

ومقابل سلّة من العملات، هبط الدولار 0.3 في المئة إلى 89.272. وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3653 دولار.

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المصدر : النهار



 




 

 


 

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