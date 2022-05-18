الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 18-05-2022 09:26 ص

الدولار يواصل النزول في مصر.. كم خسر من أعلى قمة؟

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الوكيل الاخباري- على الرغم من تسجيل الدولار ارتفاعات عالمية، فإنه سجل تراجعاً بنسبة 1.6% منذ أعلى قمة بلغها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الشهر الماضي، حينما قفز إلى مستوى 18.51 جنيه.

ووفق الإحصاء ، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك المصرية في بنوك المصري الخليجي والأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 18.25 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، والإسكندرية، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الورقة الأميركية مستوى 18.23 جنيهاً للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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